Brutte notizie per i possessori di Realme Pad: niente Android 12 per il tablet

I dispositivi Android, tranne rare eccezioni, non sono supportati per tantissimo tempo: purtroppo questa sorte tocca anche a Realme Pad , che è stato "abbandonato" dopo solo pochi mesi dall'approdo in Europa.

A renderlo noto è la stessa azienda che, tramite una serie di FAQ pubblicate sul suo forum, ha parlato proprio degli aggiornamenti dei suoi prodotti e di Realme Pad. Questo è quello che si legge:

Realme Pad verrà aggiornato ad Android 12? No, Realme Pad non verrà aggiornato ad Android 12, ma continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza e prestazioni durante tutto il ciclo di vita del software.

Nessun dubbio dunque su questo aspetto: Android 12 non arriverà mai sul tablet dell'azienda cinese, ma non mancheranno gli aggiornamenti di sicurezza. Non è chiaro quale sia il motivo di questa scelta: speriamo qualche custom ROM possa portare major update per Realme Pad.