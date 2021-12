Brava Samsung, la famiglia Galaxy S10 riceve Android 12 in Europa!

Samsung è davvero in forma in questo periodo in termini di aggiornamenti software, e dopo i major update rilasciati per Galaxy Z Fold 2, S20 e Note 20, arriva anche quello per la famiglia Galaxy S10.

Nelle ultime ore diversi utenti tedeschi hanno visto i loro Galaxy S10, S10e e S10+ aggiornarsi ad Android 12 con la One UI 4.0. Si tratta della build G97xFXXUEGULB. Tra le novità troviamo tutte le feature chiave di Android 12, con le patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2021.