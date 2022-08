Disponibile la beta di One UI 5.0 per i Samsung Galaxy S22

Tra le novità, infatti, ci sarà un restyling del design , con la visualizzazione delle notifiche leggermente rivisitato nonché l'aggiunta di un pulsante dedicato all'UWB (Ultra-Wideband) nella sezione "Connessioni". Inoltre, l'azienda coreana ha previsto l'implementazione di una funzionalità piuttosto interessante, ovvero l'OCR (Optical Character Recognition). Si tratta di uno strumento in grado di estrapolare e copiare il testo contenuto in un'immagine.

Ottime notizie in arrivo per gli utenti Samsung , in particolare modo per i possessori di uno dei modelli della serie Galaxy S22. Dopo un ritardo di circa due settimane rispetto alle previsioni iniziali, è in fase di rilascio, in Germania , la One UI 5.0 beta basata su Android 13 (con versione firmware S90xBXXU2ZHV ). L'aggiornamento, oltre a diversi miglioramenti grafici e vari accorgimenti, introduce importanti funzionalità che sicuramente faranno contenti gli utenti.

Diverse modifiche, poi, dovrebbero interessare la privacy e la sicurezza. In particolare, tutte le funzionalità relative a questi due aspetti verrebbero raggruppate all'interno di un'unica sezione, comprese le opzioni della schermata di blocco, gli account utente, "Trova il mio cellulare", la sicurezza delle app, gli aggiornamenti del sistema di Google Play e le funzionalità per la privacy. Non mancheranno, infine, nuove gesture dedicate al multitasking. Ad esempio, scorrendo due dita verso dal basso verso l'alto sarà possibile attivare il multischermo mentre scorrendo dall'angolo in alto verso destra, verrà attivata una finestra popup.

Per quanto riguarda le tempistiche sul rilascio della versione finale, sembrerebbe che Samsung punti a rilasciare One UI 5.0 entro il mese di ottobre. Tuttavia, in merito non vi è alcuna conferma ufficiale.