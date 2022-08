La beta della MIUI 14 è pronta a sbarcare su tantissimi nuovi dispositivi

Alla fine di luglio, vi abbiamo parlato delle novità in arrivo sulla MIUI 14 , la personalizzazione di Xiaomi basata su Android 13 : al momento, il software è disponibile solo in versione beta per alcuni dispositivi , sia smartphone che tablet , anche se la lista degli smartphone compatibili recentemente si è allargata.

Novità della MIUI 14

Per prima cosa, è necessario fare un breve riassunto delle novità in arrivo sulla MIUI 14, che come detto sarà basata su Android 13 (qui comunque trovate l'articolo completo a riguardo). Il nuovo firmware includerà la funzionalità On this day nella Galleria, che riproporrà all'utente le foto scattate lo stesso giorno in anni passati, la possibilità di riconoscere e copiare il testo nelle foto, un'app Orologio completamente rinnovata e altri piccoli cambiamenti estetici.

Non mancheranno funzioni legati alla sicurezza: in particolare, con la MIUI 14 debutterà la sezione Anti-fraud protection, letteralmente Protezione antifrode: in questa schermata si potrà vedere lo stato del dispositivo e sarà possibile controllare la presenza di problemi per la sicurezza e per la privacy nelle chiamate e messaggi in entrata e nelle app installate sul dispositivo.