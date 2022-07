Arriva la Beta 4.1 di Android 13 per i Pixel: ecco le novità

L'aggiornamento ha un peso di circa 35 MB ed è in fase di distribuzione via OTA . La distribuzione di questo nuovo update intermedio conferma alcuni dei problemi insiti nella Beta 4 di Android 13 rilasciata poche settimane fa.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato la Beta 4.1 di Android 13, si tratta di un nuovo aggiornamento intermedio dopo quelli che hanno caratterizzato la Beta 3 . Anche in questo caso l'update include diversi fix di sistema Android:

Il programma beta pubblico di Android 13 è sempre più nel vivo sugli smartphone di casa Google, con la stabile che si avvicina per l' aggiornamento e allo stesso tempo con i problemi delle attuali build che devono essere corrette.

Per aderire al programma beta potete far riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale Android, qui sotto trovate tutti i Pixel compatibili con la beta pubblica di Android 13, insieme ai link di download per completare l'aggiornamento manualmente.