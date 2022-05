Google rilascia la Beta 2.1 di Android 13: fix e ottimizzazioni

Continua ininterrotto lo sviluppo e il test di Android 13, la nuovissima versione del sistema operativo per smartphone di Google. Nelle ultime ore è stata rilasciata una nuova beta pubblica.

L'aggiornamento appena rilasciato da Google corrisponde alla Beta 2.1 di Android 13. Si tratta dunque di un update intermedio, che ha l'obiettivo di introdurre qualche fix a livello di sistema. Andiamo a vedere insieme il changelog:

Risolto il problema della mancanza di suggerimenti nella barra di ricerca di Android.

Risolto il problema che causava il crash e il riavvio del dispositivo in seguito all'attivazione dell'hotspot.

Risolto il problema che causava rumore di fondo durante le chiamate vocali.

Risolto il problema che causa il crash e il riavvio del dispositivo dopo la disconnessione da Android Auto.

La Beta 2.1 di Android è attualmente in fase di distribuzione via OTA a tutti coloro che hanno installato la Beta precedente. Coloro che sono interessati ad aderire al programma beta possono far riferimento alla pagina ufficiale, per poi iscriversi.

Di seguito elenchiamo i Pixel compatibili con il programma ufficiale di beta testing di Android 13: