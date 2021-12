Bella sorpresa per Nokia X20 5G: arriva ufficialmente Android 12!

Il major update arriva per Nokia X20 5G dopo che l'avvio del programma di beta testing . Come vedete dallo screenshot presente nella galleria in basso , si tratta della versione stabile di Android 12, contrassegnata dalla build 2.350 e che ha un peso di ben 2,2 GB . Il changelog menziona le novità apportate per la privacy degli utenti, i widget per le conversazioni, i miglioramenti per l'accessibilità e l'aggiornamento delle patch di sicurezza a novembre 2021.

Chiaramente ci aspettiamo che tra le novità ci sia anche la nuova interfaccia utente che caratterizza Android 12 e la distingue dalla precedente generazione.

Nokia ha annunciato il rollout di Android 12 in versione stabile per una serie di regioni geografiche: tra queste troviamo i principali paesi europei, ma non l'Italia. Il rollout è in corso via OTA per questo primo slot di paesi, il nostro fa parte del secondo slot. Al momento non sono state indicate le tempistiche di rilascio per l'Italia, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.