ASUS Zenfone 8 / Zenfone 8 Flip si aggiornano ad Android 12: novità e download

Per Zenfone 8 il major update arriva con la build 31.1004.0404.73 , mentre per la variante Flip si tratta della build 31.1004.0404.61 . Entrambe hanno un peso di circa 3 GB . Di seguito elenchiamo le principali novità:

Proprio in chiusura di anno arrivano belle notizie anche per i possessori di ASUS Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip , gli attuali top di gamma dell'azienda taiwanese. Nelle ultime ore è stato avviato il rollout di Android 12 in versione stabile .

Entrambi gli aggiornamenti descritti sono attualmente in fase di distribuzione via OTA, ma se non volete aspettare la ricezione automatica potete anche procedere al download della build per l'installazione manuale. Qui sotto trovate i link di download diretti.