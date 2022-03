ASUS ROG Phone 5 e 5s si aggiornano finalmente ad Android 12

ASUS ha dunque mantenuto la promessa fatta gli scorsi mesi e Android 12 è effettivamente arrivato nel Q1 del 2022. Gli aggiornamenti in questione, versione 31.0810.1226.57 e peso di 3,4 GB per entrambi i dispositivi, sono già disponibili, anche se potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di risucire ad effettuare l'update anche in Italia.

In ogni caso, qui in basso vi lasciamo il download dei pacchetti OTA per entrambi gli smartphone e il changelog completo. Android 12 su ROG Phone 5 e 5s porta, oltre alle funzionalità già note del sistema, un'interfaccia utente ROG ridisegnata, app di sistema rinnovate, modalità a una mano migliorata, nuove animazioni nella home page e nuove funzioni per AirTrigger

Download Android 12 per ROG Phone 5

Download Android 12 per ROG Phone 5S