Finalmente le app di Drive a misura di tablet!

Google, quest'anno, ha dimostrato di puntare piuttosto forte sull'ottimizzazione delle proprie app sui dispositivi dotati di display grandi, ad esempio i tablet. Dopo il lancio di Android 12L, che ha segnato una svolta per quanto riguarda le funzionalità su questo tipo di device, il colosso di Mountain View ha annunciato che molte app saranno ancora più ottimizzate. Tra queste rientrano quelle della suite Google Workspace, ovvero Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e Keep. Difatti, attraverso un post sul proprio blog ufficiale, l'azienda ha specificato tutte le nuove funzionalità in arrivo.

Ecco la possibilità di trascinare i file

Innanzitutto gli sviluppatori si stanno concentrando sul migliorare l'utilizzo del multitasking. Nello specifico, quando l'utente attiverà la modalità a schermo diviso, sarà possibile trascinare facilmente testo o immagini da applicazione come Chrome o Fogli in un documento oppure in un foglio di calcolo. Sarà consentito, inoltre, anche trascinare una foto da Google Foto direttamente in Google Drive. Non mancherà, infine, nemmeno l'opzione che permetterà di trascinare l'immagine salvata in Keep (l'app delle note) ad una e-mail in Gmail.

Google Drive si potrà aprire in due finestre

Altre novità interesseranno Google Drive. Ad esempio, gli utenti potranno ottenere più informazioni sui file presenti sul cloud. Per fare ciò sarà possibile aprire due finestre affiancate dell'app: in questo modo sarà semplice premere sul menu a tre puntini di qualsiasi file e selezionare l'opzione "Apri in una nuova finestra". Grazie a questa funzionalità verrà superata la necessità di tornare sempre indietro quando si è alla ricerca di uno specifico file.