Android 12L arriva su Android Automotive OS: ecco le novità per i produttori di veicoli

Android Automotive OS, il sistema operativo del robottino verde (ma senza il suo logo) in esecuzione direttamente sull'hardware dei veicoli (a differenza di Android Auto che è in esecuzione sul telefono ed è proiettato sul veicolo), si è aggiornato ad Android 12L. La nuova versione del sistema operativo per dispositivi con schermi di grandi dimensioni ha portato una serie di novità per i produttori d'auto, scopriamole insieme.

Ovviamente queste sono tutte novità che rappresentano una base su cui i vari marchi possono decidere di lavorare, quindi l'introduzione dipende da loro (un po' come avviene per Android). I punti più interessanti riguardano i miglioramenti dell'interfaccia utente di sistema, con l'introduzione di controlli rapidi che consentono ai vari produttori di aggiungere impostazioni selezionate ai vari elementi SysUI, come commutatori Bluetooth alla barra di stato, per esempio. Tutto per fare in modo che "gli utenti possano modificare impostazioni chiave di sicurezza durante la guida senza aprire l'app Impostazioni.

Tra le novità troviamo anche il supporto ai controller rotativi fisici, "una revisione visiva delle notifiche", che migliora le notifiche raggruppate e "prestazioni Bluetooth migliorate", che consente ai dispositivi di connettersi più spesso e nel momento giusto. Qui sotto trovate il changelog completo.