Già pensate ad Android 14? Ecco quando arriverà la prima beta

Inaugurate con Android 12 , le Quarterly Platform Releases sono delle beta pubbliche intermedie, in quanto includono le beta delle novità software che Google rilascia periodicamente, solitamente ogni 3 o 4 mesi, con i cosiddetti Feature Drop .

Nonostante il recente (e travagliato ) rilascio di Android 13 stabile , lo sviluppo del sistema operativo di Google prosegue senza sosta, con la ripartenza da settembre delle Quarterly Platform Releases (QPR) anche per Android 13.

Le prime beta di Android 14 da aprile 2023

Le modifiche apportate alla sezione delle Domande frequenti sulla pagina beta di Android di Google per Pixel sono le seguenti:

Gli aggiornamenti beta di Android 13 QPR continuano fino a marzo 2023, seguiti dalle versioni beta di Android 14

Quanto scritto sulla pagina del programma beta contraddice le precedenti affermazioni di Google, in cui si parlava di rilasciare QPR di Android 13 fino a giugno 2023. Evidentemente la società di Mountain View vuole evitare di rilasciare due beta contemporaneamente.

Secondo questa tabella infatti, il rilascio di Android 14 seguirebbe le stesse tempistiche viste quest'anno con Android 13, con il rilascio delle anteprime per sviluppatori a febbraio e marzo e le beta pubbliche ad aprile. Quindi a marzo 2023 terminerà il programma beta di Android 13 e ad aprile 2023 partirà quello di Android 14.

Ricordiamo che per quanto riguarda l'iscrizione alle QPR di Android 13, non cambierà nulla per chi è già iscritto alle beta e chi non effettuerà l'annullamento dell'iscrizione al programma beta prima di settembre riceverà la prima beta QPR. Una volta iniziato il programma QPR, per tornare alla stabile dovrete effettuare il reset ai dati di fabbrica. Tutto questo ovviamente vale solo per i possessori di telefoni Pixel idonei.