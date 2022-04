Android 13 Beta 1 ha un editor di appunti che ricorda quello degli screenshot

Grazie all'arrivo di Android 13 Beta 1 , gli utenti dei Pixel potranno modificare gli appunti più rapidamente . Google , infatti, sta utilizzando lo stesso modello di progettazione degli screenshot anche per quanto riguarda gli appunti. Prima di scoprire i dettagli, potrebbe tornare utile consultare la nostra guida sui dove finisce il testo che copiamo su Android.

Inoltre, se il testo copiato contiene qualcosa tipo un link, all'utente verranno suggerite più azioni rapide, come aprire una pagina in Chrome oppure inviare un messaggio di testo. Lo stesso discorso riguarda il caso in cui viene copiata un'immagine.