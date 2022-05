Le app di terze parti in Android 13 potranno acquisire video HDR

Google ha lanciato l'API Camera2 per introdurre più funzioni della fotocamera di serie su app per fotocamere di terze parti. A riguardo, la società ha annunciato alcune modifiche in arrivo attraverso Android 13, in particolare l'abilitazione del supporto video HDR su app, appunto, di terze parti.

Tutto ciò, dunque, consentirebbe anche a vecchi dispositivi di utilizzare funzionalità avanzate della fotocamera, a patto che, come evidenziato da Google, ci sia il supporto come minimo all'HLG10.