Android 13 vi avviserà se un'app sta consumando troppa batteria

Google si sta sforzando sempre di più affinché venga ottimizzata la durata della batteria degli smartphone. In questo senso, è probabile che in Android 13 venga implementata una nuova funzione, ovvero una notifica di sistema che informerà l'utente su di un consumo eccessivo della batteria da parte di un'app in background.

La notifica, che non verrà visualizzata "fino ad almeno 24 ore dopo", comparirà anche quando "l'APP è in esecuzione in background da molto tempo. Tocca per rivedere". Inoltre, il sistema mostrerà la notifica esclusivamente se l'applicazione continua a consumare una grande quantità di batteria del dispositivo.