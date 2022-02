Android 13 velocizzerà il rilascio di aggiornamenti per il modulo Bluetooth e dell'Ultra wideband

Nella prima anteprima di Android 13 per gli sviluppatori ci sono varie novità, tra cui una importante che riguarda la gestione del Bluetooth e dell'UWB (Ultra-wideband).

La redazione di XDA, infatti, analizzando la Developer Preview 1 di Android 13, ha scoperto che Google in futuro potrà rilasciare aggiornamenti software molto più velocemente sia per il Bluetooth che per l'UWB. Per gli utenti non ci saranno grossi cambiamenti visto che i vari update verranno distribuiti attraverso i Google Play Services ed il Play Store. In questo modo, Google potrebbe aggirare gli OEM Android, che non di rado rallentano l'introduzione di patch e aggiornamenti.