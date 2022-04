Con Android 13, Sicurezza e Privacy saranno riunite in un'unica voce delle impostazioni

Ora il sempre attentissimo Mishaal Rahman ha pubblicato su Twitter un'immagine che mostrerebbe come Google stia testando anche una nuova voce all'interno delle impostazioni , denominata Sicurezza e Privacy .

Ormai un mese fa Google aveva rilasciato la seconda Developer Preview di Android 13 e tra le tante novità avevamo notato una nuova scorciatoia di sicurezza e privacy nelle impostazioni rapide , che combina i controlli di fotocamera, microfono e posizione in un unico spazio.

La nuova voce corrisponde alla scorciatoia delle impostazioni rapide, ma come nota il leaker, al momento non funziona completamente. Da quello che si può vedere, il nuovo menu mostra una serie di opzioni per controllare le proprie impostazioni di "Sicurezza delle app" e "Trova il mio dispositivo", e probabilmente ci sarà anche una voce dedicata alla "Privacy".

A breve dovrebbe arrivare la prima beta di Android 13, quindi probabilmente potremmo vedere tutti questo nuovo menu, e ricordatevi del Google I/O del mese prossimo!