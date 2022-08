Android 13 verrà lanciato a settembre?

Nel dettaglio, nel bollettino di sicurezza rilasciato dall'azienda è stato evidenziato che Android 13 includerà le patch di sicurezza di settembre. Tuttavia, è possibile che Google faccia riferimento al lancio dell' AOSP (Android Open Source Project). Per la precisione viene affermato che "I dispositivi Android 13 con un livello di patch di sicurezza 01-09-2022 o successivo sono protetti contro questi problemi (Android 13, come rilasciato su AOSP, avrà un livello di patch di sicurezza predefinito di 01-09-2022)".

In attesa di conferme ufficiali, possiamo dire che questa nuova versione di Android ha già anticipato i tempi rispetto al suo predecessore. Difatti, le varie versione beta di Android 13 sono state rilasciate prima rispetto a quelle di Android 12 e tutto ciò addirittura aveva fatto ipotizzare un lancio della versione finale già nel mese di agosto. Sempre a questo proposito, Google ha confermato che il nuovo Pixel 6a riceverà l'ultima versione beta di Android 13. Una buona notizia per i possessori dell'ultimo smartphone realizzato dall'azienda.

Infine, tra le novità della nuova versione di Android, sicuramente spiccherà la presenza di Material You, lo stile di personalizzazione automatica del sistema in base allo sfondo impostato dall'utente. Non mancheranno, poi, importanti progressi sulla privacy e sulla sicurezza, a partire dal passaggio dagli SMS agli RCS, Rich Communication Services, che abilita importanti protezioni per la privacy, come la crittografia end-to-end.