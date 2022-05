Una delle novità più interessanti di Android 13 sta arrivando

Torniamo a parlare di Android 13, la nuova generazione del sistema operativo per smartphone che Google lancerà a breve. Abbiamo conosciuto le prime novità grazie alle build beta di Android 13, ora abbiamo un'ulteriore assaggio di ciò che ci attende.

L'animazione che trovate in galleria mostra quella che dovrebbe essere una delle novità più interessanti di Android 13: parliamo del selettore delle foto universale a livello di sistema, un selettore che sarà in grado di interfacciarsi con qualsiasi app e servizio di terze parti su Android, in modo da evitare che selettori di terze parti abbiano accesso allo storage interno.

Il nuovo selettore dovrebbe funzionare con foto e video salvati nello storage interno. Stando agli ultimi riferimenti scovati nel changelog del Google Play System Update, Google starebbe pianificando di distribuire il nuovo selettore non solo ad Android 13 ma anche alle versioni precedenti. Attualmente sembra essere necessario avere le API 30, corrispondenti ad Android 11.

L'animazione che trovate qui sotto mostra il funzionamento generale del selettore. Ci aspettiamo che Google lo presenti ufficialmente con Android 13, magari ce ne darà un assaggio ufficiale durante il Google I/O che si aprirà domani 11 maggio.