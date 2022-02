Android 13 sarà davvero silenzioso

Una modifica presente nella prima Developer Preview di Android 13 è legata al modo in cui telefono gestisce le vibrazioni tattili quando la suoneria è impostata sulla modalità silenziosa. Se si attiva l'interruttore in questa nuova versione, il feedback tattile viene disabilitato quasi completamente per un'esperienza completamente silenziosa.

Anche in Android 12, se si impostava la suoneria in modalità silenziosa, la sezione vibrazione e aptica nelle impostazioni erano indicate come disabilitate, ma in realtà funzionavano comunque in determinate circostanze come tornare indietro, attivare le applicazioni recenti o durante la digitazione in Gboard (se abilitato). Ma in Android 13 non è più così.