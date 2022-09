Con Android 13, Samsung sarà forse obbligata ad aggiornare il sistema operativo in background

Ogni anno, al lancio dei nuovi top di Samsung, riportiamo purtroppo la stessa storia: i dispositivi non supportano i seamless update, nominalmente la possibilità di aggiornare il sistema operativo in background mentre lo smartphone è in esecuzione.

I seamless update sono stati introdotti in Android diversi anni fa, e consentono di aggiornare i dispositivi in modo più sicuro e pratico, ma Google non è mai riuscita a obbligare alcuni produttori ad adottarlo, uno su tutti Samsung. Con Android 13, però, le cose potrebbero cambiare.

Questa modalità di aggiornamento sfrutta le partizioni di tipo A/B per installare il nuovo firmware mentre il dispositivo è in esecuzione, e il sito Esper ha infatti notato che Google ha introdotto nell'Android Compatibility Definition Document (CDD) per Android 13 la dicitura "le implementazioni dei dispositivi dovrebbero supportare gli aggiornamenti di sistema A/B".

Questo non richiede esplicitamente agli OEM di utilizzare il metodo di aggiornamento, ma oltre viene sottolineato che la licenza GMS ora richiede che l'A/B virtuale sia supportato. E questa affermazione è dimostrata da nuovi test, in cui si dichiara esplicitamente "A/B virtuale obbligatorio per i dispositivi lanciati con T (Android 13)".