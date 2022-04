Android 13 su Samsung Galaxy: la beta con la One UI 5.0 forse già a luglio

L'avvio delle beta di Android 13 sarà caratterizzato dalla One UI 5.0 di Samsung. Ci aspettiamo che le prime beta arriveranno sui dispositivi più recenti, ovvero Galaxy S22 e magari sui nuovi pieghevoli: Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. In parallelo, Samsung sta sviluppando anche la One UI 4.1.1, focalizzata sull'interfaccia per i pieghevoli e che dovrebbe arrivare prima della One UI 5.0 in versione stabile.

Vi ricordiamo che solitamente Samsung non apre i suoi programmi beta agli utenti italiani, e pertanto per vedere Android 13 in veste ufficiale su dispositivi Samsung in Italia potrebbe essere necessario attendere la fine dell'anno.