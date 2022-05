Android 13 pronto a sbarcare su smartphone OPPO: prima beta per Find X5 Pro

Android 13 non è stato ancora ufficialmente rilasciato, ma i produttori di smartphone e tablet si stanno già muovendo per aggiornare i propri dispositivi a questa versione del sistema operativo: OPPO , in particolare, ha ufficializzato il programma beta della ColorOS basata su Android 13.

Il primo smartphone a ricevere la Beta 1 di Android 13 sarà dunque OPPO Find X5 Pro, ma in futuro altri smartphone dovrebbero ricevere questo update. Trattandosi di una prima beta, l'aggiornamento in questione è consigliato solo agli sviluppatori che vogliono provare le funzionalità del nuovo sistema operativo di Google. Tutte le informazioni sulla ColorOS basata su Android 13 e per le istruzioni d'installazione, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito OPPO.

"OPPO collabora attivamente con Google da molto tempo, per offrire la migliore esperienza possibile attraverso la nostra ColorOS, che si basa sul sistema operativo Android di Google", dichiara Andy Wu, OPPO Vice President and President of Find Product Line. "Con il nuovo Android 13, crediamo che le prestazioni dei nostri dispositivi altamente innovativi, come il flagship Find X5 Pro, potranno essere pienamente sfruttate sia dagli sviluppatori che dagli utenti".