Android 13 potrebbe integrare Google Foto nel Pixel Launcher

Con Android 12 Google ha portato sicuramente una bella ventata di novità a livello di interfaccia grafica, ma anche a livello di funzionalità software per il suo Pixel Launcher. Proprio a proposito del suo launcher ci sono all'orizzonte altre novità con Android 13.

Stando a quanto scovato da 9to5Google con la prima Developer Preview di Android 13, sarebbe in arrivo una nuova funzionalità di ricerca per il Pixel Launcher. Come vedete dagli screenshot in galleria, la ricerca universale del launcher di Google, introdotta con Android 12, sarebbe in grado anche di proporre i risultati dall'app Google Foto.