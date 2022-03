Android 13 porterà novità anche per la torcia!

Android 13 è la nuova versione del sistema operativo per smartphone che Google lancerà tra qualche mese, ma con la quale abbiamo già fatto la conoscenza grazie alla prima Developer Preview. Tra le novità potrebbe anche essercene una per la torcia.

Il flash LED sui dispositivi Android è usato molto frequentemente non per il suo scopo primario, ovvero per illuminare gli scatti al buio, ma per fungere da torcia. A questo proposito, Android 13 potrebbe introdurre il controllo dei livelli di luminosità del flash LED, in modo da modulare l'intensità luminosa della torcia.