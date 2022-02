Android 13: personalizzazione specifica della lingua per ogni app

Grazie alla prima Developer Preview rilasciata pochi giorni fa abbiamo modo di scoprire tutte le novità che arriveranno in pianta stabile con Android 13 Tiramisù. L'ultima riguarda il linguaggio specifico per ogni app.

Nonostante la funzionalità non sia ancora disponibile nella prima DP di Android 13, 9to5Google è riuscita ad abilitare la personalizzazione specifica della lingua per ogni app Android. Come vedete dagli screenshot in galleria, la personalizzazione sarà disponibile alla voce App languages nelle impostazioni di Android 13. Una volta abilitata sarà possibile accedere al menu che include tutte le app installate per impostare, a piacimento dell'utente, una lingua diversa da quella di sistema per ogni specifica app installata.