Con Android 13 potremo personalizzare la risoluzione del display in modo semplice

Tra le novità più interessanti di Android 13 troviamo la possibilità di personalizzare la risoluzione del display in modo semplice , più semplice di quanto non lo sia mai stato finora. Finora è stato possibile, con Android stock, personalizzare la risoluzione del display dello smartphone tramite le Opzioni Sviluppatore , accedendo a opzioni non particolarmente intuitive . Con Android 13 invece sarà possibile personalizzare la risoluzione del display direttamente dalle Impostazioni .

Nelle ultime ore Google ci ha fatto conoscere la prima beta pubblica di Android 13 , il suo nuovissimo sistema operativo per smartphone che debutterà a ottobre in versione stabile. Con il rilascio della prima beta possiamo conoscere quali saranno le novità principali della release Android.

Lo screenshot che trovate nella galleria in basso riassume esattamente come apparirà l'opzione per personalizzare la risoluzione del display con Android 13. La novità è stata scovata da Mishaal Rahman ma non è ancora disponibile a livello pubblico, nemmeno per coloro che hanno installato la beta di Android 13. Ci aspettiamo che arrivi con le prossime beta o, al più tardi, con la stabile.