Android 13 perderà il tiramisù

Stando a quanto scovato da Mishaal Rahman, Google sarebbe intenzionata ad abbandonare i nomi dei dessert per le release di Android, in favore di nomi più "user-friendly". Non è chiaro cosa intenda BigG con questo ma non è una novità assoluta. In passato, ovvero da Android 10 in poi abbiamo visto Google non assegnare più ufficialmente il nome di un dessert alle nuove versioni di Android.