Android 13 parlerà più lingue contemporaneamente e avrà il supporto al Bluetooth LE Audio

Android 12 è arrivato da poco e solo per un numero ristretto di dispositivi, ma in casa Google già si inizia a parlare della versione 13 del sistema operativo : in particolare, si parla di due novità a cui gli sviluppatori di BigG stanno lavorando e che faranno felici molti utenti.

La prima riguarda la possibilità di utilizzare diverse lingue contemporaneamente sul sistema, specificando per ogni singola app quale lingua utilizzare, che dunque potrà essere diversa da quella utilizzata da tutto il sistema. Questa funzione si preannuncia molto utile per le persone bilingue, visto che al momento sono poche le app che permettono di cambiare la lingua indipendentemente da quella del sistema.

La seconda novità attesa è il supporto al Bluetooth LE Audio: questo standard consente di utilizzare la tecnologia Low Energy (dunque consumi di batteria ridotti) per la riproduzione audio su auricolari o cuffie Bluetooth. Google ha introdotto, con Android 12, una API per gestire il Bluetooth LE Audio, ma la tecnologia in sé non è ancora supportata. Nell'AOSP di Android è però stato aggiunto codice relativo ad un codec LE Audio, e quindi è lecito aspettarsi che il supporto completo arriverà con Android 13.