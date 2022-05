Android 13 sarà un enorme passo in avanti per chi usa il braille

Torniamo a parlare di Android 13, la nuova versione del robottino verde che Google lancerà su smartphone in versione stabile a partire dal prossimo autunno. Dalla prossima beta pubblica arriverà un'importante novità per coloro che si servono del braille.

Google ha infatti annunciato che l'arrivo di Android 13 segnerà l'introduzione di un più alto livello di accessibilità sugli smartphone Android. La novità consiste nella possibilità di collegare e usare i display braille con dispositivi aggiornati ad Android 13, senza la necessità di scaricare e installare app e servizi di terze parti.

I display braille, che sono degli accessori che riproducono in modo dinamico la comunicazione in braille, potranno dunque usare tutte le funzioni e le opzioni di Talkback integrato in Android senza la necessità di servizi di terze parti. Inoltre, in Talkback arriveranno delle nuove opzioni e scorciatoie specifiche per chi usa il braille.

La novità verrà rilasciata con la prossima beta pubblica di Android 13.