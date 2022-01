Android 13: per la riproduzione su speaker da smartphone basterà un tap

Android 12 in versione stabile è ancora giovane nel panorama smartphone, visto che la maggior parte dei produttori ancora deve distribuirlo ai modelli sul mercato. Android 12L è in fase di test, e quindi è il caso di dare un'occhiata a cosa ci attende con Android 13.

Android Police ha scovato un'interessante funzionalità che Google starebbe testando su Android, probabilmente per lanciarla ufficialmente con Tiramisù. La novità è riferita alla descrizione Media TTT nel codice Android, dove TTT starebbe per tap-to-transfer. Come vedete dagli screenshot in galleria, provenienti da una demo in cui è stata abilitata la funzionalità, si tratterebbe della possibilità di trasmettere un contenuto multimediale da smartphone e speaker con un semplice tap.