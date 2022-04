Android 13 avrà un nuovo indicatore per la posizione: eccolo in azione

Con Android 12 abbiamo visto Google introdurre dei nuovi concetti per la privacy su smartphone, con gli indicatori e la Privacy Dashboard che aiutano gli utenti a tenere sotto controllo le proprie informazioni personali. Con Android 13 arriveranno ulteriori novità.

Grazie a Mishaal Rahman abbiamo modo di vedere il nuovo indicatore che arriverà nella barra di stato di Android 13. Come vedete dagli screenshot in galleria, si tratta dell'indicatore mostrato quando viene usata la geolocalizzazione per determinare la posizione da un'app o un servizio in esecuzione.