Android 13 ha un task manager dedicato alle app in esecuzione

Android 13 è alle porte: tra qualche mese Google inizierà a rilasciare le prime release beta (decisamente più stabili delle attuali Developer Preview), alle quali seguirà ovviamente la release stabile installabile da tutti. Oltre alle verie novità di cui vi abbiamo già parlato, Android 13 porterà anche un interessante modo di "controllare" le app in esecuizione.

Android 13 infatti, oltre alla classica schermata delle app recenti dalla quale è possibile chiudere manualmente le app o spostarsi tra di loro, include anche un task manager più completo, pensato però solo per le app in esecuzione in un determinato momento e in primo piano. Il Foreground Services Task Manager, sarà richiamabile dalla schermata delle notifiche e permetterà proprio di chiudere l'app in primo piano (appunto Foreground Services) che sono attive da troppo tempo.