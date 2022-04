Sarà un piacere giocare con Android 13: ecco perché

Android 13 è la prossima release del robottino verde che verrà lanciata da Google per milioni di smartphone. Già la conosciamo in parte grazie alle prime Developer Preview, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sull'aspetto dei videgiochi in Android 13.

Stando a quanto scovato da Mishaal Rahman, Android 13 includerà dei notevoli miglioramenti per la gestione dei giochi. Il tutto sarà possibile grazie a delle nuove API, con le quali sarà possibile una migliore comunicazione tra il gioco in esecuzione e il sistema Android. Questo dovrebbe portare anche all'allocazione di risorse CPU e GPU aggiuntive per ridurre i tempi di caricamento iniziale del gioco.