Android 13 e scansione dei QR code: tutto diventerà molto più semplice

Google riconosce l'utilità dei codici QR e con Android 13 introdurrà delle importanti novità per un utilizzo sempre più rapido . Gli screenshot che trovate in galleria mostrano le due importanti novità che verranno introdotte con Android 13: nella schermata di blocco verrà aggiunto un collegamento rapido per la scansione dei codici QR, così come la scansione rapida potrà essere avviata tramite il toggle nel menù di Android 13.

Attualmente con Android è possibile avviare la scansione di codici QR esclusivamente accedendo all'app Fotocamera, oppure avvalendosi di un'app di terze parti che solitamente richiede più interazioni da parte dell'utente. Con Android 13 il tutto risulterà più rapido, grazie ai collegamenti rapidi a livello di sistema che abbiamo appena visto.

Ancora non è chiaro come Google intende implementare dal punto di vista tecnico questi collegamenti, ovvero non sappiamo se si tratterà di collegamenti rapidi alla modalità per la scansione dei codici nell'app Fotocamera oppure se si tratterà di un'istanza a sé stante. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.