Android 13 e la privacy: funzionalità per cancellare automaticamente gli Appunti

Da poche ore Android 13 è ufficialmente tra noi, grazie alla prima Developer Preview rilasciata nella serata di ieri. Pian piano scopriamo le novità apportate, come quella relativa alla privacy che stiamo per vedere.

La novità della quale parliamo consiste in una nuova funzionalità per la cancellazione automatica degli Appunti dopo un certo tempo. Gboard, la tastiera virtuale di Google, già propone l'opzione per eliminare automaticamente il contenuto degli appunti copiati dopo un certo intervallo di tempo. Ora la stessa feature sarà integrata in Android 13, in modo che sia eseguita anche da coloro che non usano Gboard.