Android 13 DP2 si concentra su tablet e schermi grandi: migliorie a taskbar e app drawer

Nella prima developer preview, infatti, il launcher supportava due diversi layout , uno dei quali orientato proprio a questi ultimi, con icone più piccole e dense . Ora con la nuova DP2, Google ha aggiunto un'icona nella taskbar , visibile solo se ci si trova in un'applicazione e non dalla home, che reindirizza all'app drawer .

Come si vede dalle immagini sopra, la taskbar cambia anche leggermente forma, espandendosi nella home, in cui l'icona dell'app drawer non è presente, andando così a occupare tutto lo spazio a disposizione.

Sembra proprio che Google, forse in previsione del lancio di un suo pieghevole, stia creando una serie di accorgimenti per i dispositivi con schermi maggiori, prima con Android 12L (che a quanto pare verranno ulteriormente espanse in Android 13) e poi con una serie di migliorie dedicate nel Play Store. Continuate a seguirci, perché le novità dell'ultima DP2 non sono sicuramente finite!