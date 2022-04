Su Android 13 sarà possibile disabilitare le anteprime delle app nel multitasking

Su Android, gli sviluppatori hanno la possibilità di inserire nelle proprie app il comando FLAG_SECURE per non consentire l'acquisizione di screenshot. La funzione, dedicata soprattutto alle app contenenti dati sensibili (come quelle bancarie), impedisce anche la visualizzazione dell'anteprima dell'app nel menù app recenti (qui la nostra guida sul multitasking).

Con Android 13, a riguardo, qualcosa cambierà. Difatti, gli sviluppatori potranno scegliere di bloccare soltanto le anteprime, permettendo così agli utenti di catturare screenshot in qualsiasi app. Questa azione sarà possibile grazie all'introduzione dell'API setRecentsScreenshotEnabled.