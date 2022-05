Ecco come Android 13 vi aiuterà a controllare i consumi

Nel mondo degli smartphone Android ci prepariamo all'arrivo di Android 13, la nuova release del robottino verde che verrà lanciata in versione stabile in autunno ma che già conosciamo grazie alle prime beta rilasciate da Google.

Dopo aver installato la prima beta pubblica di Android 13 su Pixel 6 quelli di Smartdroid hanno scovato un'interessante novità del sistema operativo. Si tratta della possibilità di tenere traccia dei consumi in modo più puntuale, ricevendo delle notifiche quando una o più app sono in esecuzione in background. Gli screenshot in galleria mostrano l'esempio in cui l'app Samsung Health è in esecuzione.

La notifica prevede anche la possibilità di chiudere rapidamente l'app in questione, tramite il collegamento rapido fornito in basso. La notifica non è particolarmente invasiva, in quanto viene proposta nella parte inferiore del pannello notifiche, proprio dove sono stati spostati i collegamenti per il menù di spegnimento / riavvio e quello delle impostazioni. Soltanto tappando su di essa si vedrà la notifica espansa in primo piano.

Con questa funzionalità ci aspettiamo di poter tenere maggiormente traccia dei consumi in background, senza dover passare dalle impostazioni di sistema.