Android 13 ci porterà un nuovo toggle, farà felici gli sviluppatori

Android 12 è ormai cosa fatta, con la versione stabile lanciata da Google da ormai due mesi e con Android 12L in fase di testing in versione beta pubblica. È giunto quindi il momento di pensare ad Android 13, il major update che sicuramente caratterizzerà i dispositivi Android.

Nelle ultime ore Mishaal Rahman di XDA ha sottolineato come la nuova versione del robottino verde, quella che conosceremo come Android Tiramisù, vedrà l'arrivo di un toggle tutto nuovo. Probabilmente si tratterà di un toggle per disattivare il Phantom Processes Killer implementato in Android 12. Questo algoritmo è attivo di default e termina automaticamente i processi a livello di sistema e di app che usano troppe risorse di sistema.