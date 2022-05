Android 13: presente la funzione di broadcast audio tramite Bluetooth LE

In concomitanza con il Google I/O 2022, è arrivata anche la seconda beta di Android 13, per smartphone Pixel e non: purtroppo questa release non ha portato con sé troppe novità tangibili, ma scavando più a fondo è stata scoperta una funzionalità interessante di questa nuova versione del sistema operativo.

Si tratta del broadcast audio tramite Bluetooth LE: questa funzione consente a un dispositivo sorgente di trasmettere flussi audio a molti dispositivi. In parole povere, consentirà agli utenti di trasmettere la propria musica ad altri utenti vicini (più di uno), utilizzando ovviamente la tecnologia Bluetooth LE. Come si legge all'interno del codice, "per sintonizzarsi, gli utenti dovranno scansionare un codice QR o inserire il nome e la password per la trasmissione".