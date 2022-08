Android 13 arriva in beta per Xiaomi 12 e 12 Pro in Europa

Torniamo a parlare del settore smartphone di Xiaomi, l'azienda cinese ormai al vertice del mercato dei top di gamma Android. Nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli in merito agli aggiornamenti per Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

I due attuali top di gamma Xiaomi stanno infatti ricevendo un nuovo aggiornamento al gusto di Android 13. Si tratta infatti della MIUI 13 basata appunto su Android 13, che arriva in forma di stable beta. Questo significa che si tratta di una build beta estremamente stabile, prossima alla stable ufficiale.

Per Xiaomi 12 si tratta della build contrassegnata dal codice 13.0.4.0.TLCMIXM, la quale ha un peso di circa 4,2 GB. Per la variante Pro invece si tratta della build contrassegnata dal codice 13.0.4.0.TLBMIXM, per un peso di ben 4,3 GB.