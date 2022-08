Android 13 Beta ripartirà: novità da settembre

Proprio nella giornata di Ferragosto Google ha deciso di lanciare, con grande sorpresa da parte di tutti, Android 13. Ne abbiamo parlato in questo articolo. Ora scopriamo qualche dettaglio in più sui piani futuri per Android 13 da parte di Google.

Nelle ultime ore infatti Google ha ufficializzato le Quarterly Platform Releases anche per Android 13. Le Quarterly Platform Releases sono delle beta pubbliche intermedie, lanciate per la prima volta da Google lo scorso anno per Android 12.

Quarterly Platform Releases includono il test in beta delle novità software che Google rilascia periodicamente, solitamente ogni 3 o 4 mesi con i cosiddetti Feature Drop. Questi sono aggiornamenti di particolare rilevanza, che si differenziano da quelli di sicurezza mensili perché includono novità a livello funzionale.

Dunque anche Android 13 avrà le sue Quarterly Platform Releases. La prima verrà rilasciata molto probabilmente a settembre e includerà le novità in fase di test che Google intende rilasciare con il Feature Drop di dicembre per tutti coloro che hanno la versione stabile di Android 13.