Arriva la Beta 4 di Android 13: rifiniture prima della stabile

Arrivano importanti novità dal punto di vista software per Android perché Google ha appena avviato il rilascio ufficiale della quarta beta pubblica di Android 13, la quale arriva sui suoi smartphone compatibili.

Si tratta di una beta che ha l'obiettivo di rifinire il sistema operativo di Google prima del rilascio della prima stabile di Android 13, previsto per settembre. Andiamo quindi a vedere insieme il changelog:

Risolto un problema per cui su alcuni dispositivi si potevano vedere dispositivi Bluetooth accoppiati a intermittenza sullo smartphone.

Risolto un problema per cui l'app Google Camera si arrestava occasionalmente in modo anomalo su Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Risolto un problema per cui, quando un utente verifica la presenza di aggiornamenti di sistema tramite Impostazioni > Sistema > Aggiornamento sistema, il sistema segnalava erroneamente Android 12 come versione Android installata, anche quando il dispositivo era già stato aggiornato correttamente a una build Android 13.

Risolto un problema di visualizzazione di Now Playing su Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Inoltre, la build in fase di distribuzione, che corrisponde alla versione TPB4.220624.005, è accoppiata alle patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2022. Non è escluso che nell'update siano incluse anche ulteriori novità e fix rispetto a quanto descritto sopra.

La nuova Beta 4 di Android 13 è attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno installato la precedente beta. Per aderire al programma beta potete far riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale Android, qui sotto trovate tutti i Pixel compatibili con la beta pubblica di Android 13, insieme ai link per scaricare le factory image e i file OTA per procedere all'aggiornamento manuale.