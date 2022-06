Android 13 Beta 3: ecco tutte le novità nel dettaglio

La nuova Beta 3 di Android 13 è attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno installato la precedente beta. Per aderire al programma beta potete far riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale Android, qui sotto trovate tutti i Pixel compatibili con la beta pubblica di Android 13.

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro