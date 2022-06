Android 13 Beta 3.1 arriva sui Pixel: fix e poco altro

Dopo il rilascio della Beta 3 di Android 13 avvenuto soltanto qualche giorno fa, Google rilascia un ulteriore aggiornamento per i suoi Pixel che hanno aderito al programma beta di Android 13 su smartphone.

L'update in fase di distribuzione corrisponde alla Beta 3.1. Come vedete dallo screenshot che trovate in galleria, si tratta di un piccolo update incrementale da 6 MB. Il changelog non indica dettagli precisi, ma dovrebbe essere stato risolto il problema della non visualizzazione dell'app Android Beta Feedback per alcuni che avevano installato la Beta 3.

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a tutti coloro che hanno già installato la Beta 3 di Android 13. Per maggiori dettagli e per iscrivervi vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale dedicato al programma beta.