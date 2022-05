Android 13 Beta 2: novità sotto al cofano, arriva anche per i non Pixel

Quella appena trascorsa è stata una serata densa di novità per coloro che sono appassionati al mondo Google e Android. Al Google I/O abbiamo visto diverse novità per il settore smartphone e indossabili, con Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel Watch. Oltre a questo è arrivata anche la seconda Beta pubblica di Android 13.

Google ha rilasciato Android 13 Beta 2 con una serie di novità che possiamo localizzare sotto il cofano del robottino verde. Andiamo a vederle insieme:

Semplificato il supporto alla lingua specifica per app.

Migliorata la sincronizzazione delle icone delle app con il tema di sistema.

Uniformato lo standard di gestione di contenuti HDR, Bluetooth LE Audio e MIDI 2.0 su USB.

Miglioramenti per la gestione dei contenuti su dispositivi di dimensioni più grandi degli smartphone.

Con la Beta 2 di Android 13 inoltre Google ha annunciato che il programma di beta testing è disponibile anche per dispositivi non Pixel. I dispositivi di ASUS, HMD (dispositivi Nokia), Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi e ZTE dovrebbero poter aderire alla beta di Android 13. Non sono stati specificati i modelli e presumiamo che le tempistiche di distribuzione dipendano essenzialmente dai singoli produttori. Abbiamo visto come OnePlus si sia già mossa positivamente per il suo OnePlus 10 Pro.

La Beta 2 di Android 13 è in fase di distribuzione via OTA per coloro che hanno installato la Beta 1, l'update ha un peso di circa 400 MB. È possibile aderire alla Beta tramite la pagina ufficiale, non sarà necessario un reset a meno che non sia stata installata la Beta QPR di Android 12.