Arriva finalmente Android 13 Beta 1: ecco come installarla sui Pixel supportati

Perfettamente in linea con la sua tabella di marcia, Google abbandona le Developer Preview e rilascia la prima beta di Android 13 , il suo prossimo sistema operativo per smartphone e tablet . Questa Beta 1 , a differenza delle release DP, è molto più facile da installare sui dispositivi Google Pixel supportati.

Per procedere all'installazione, basta recarsi sulla pagina relativa al Programma Beta di Android: scorrendo in basso, sarà mostrato il proprio dispositivo (se compatibile). Seguendo le istruzioni proposte, sarà possibile aderire al programma beta e dunque ricevere l'aggiornamento OTA per questa Beta 1 di Android 13, così come per tutte le versioni successive. Ricordiamo che Google prevede almeno una versione beta al mese fino a luglio: dopo di queste, arriverà la versione stabile del sistema operativo. Android 13 Beta 1 è compatibile con:

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Nonostante questa release sia decisamente più stabile delle precedenti Developer Preview, potrebbe presentare comunque bug più o meno gravi, dunque sconsigliamo di installarla sul proprio smartphone principale. Nell'attesa di esplorare per bene il software, possiamo parlare della novità principale di questa beta, ovvero della nuova API per la gestione granulare dei permessi: ora le app potranno richiedere permessi separati per il tipo di file a cui desiderano accedere (immagini e foto, video e infine file audio).