Android 13 punta a scoraggiare l'utilizzo dello smartphone durante la notte

Novità in arrivo per la funzionalità Benessere Digitale. In particolare, su Android 13 ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda la modalità "Bedtime".

Allo scopo di far desistere l'utente dall'utilizzo notturno dello smartphone e di ridurre l'affaticamento degli occhi, Google, infatti, consentirà al sistema di avere la possibilità di attenuare lo sfondo del telefono dallo 0% fino al 100% (ovvero con lo sfondo completamente nero). L'opzione riguarderà la modalità "Bedtime", così come scoperto dalla redazione di 9to5Google, la quale ha analizzato il codice dell'ultima versione di Benessere Digitale.