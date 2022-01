Android 13: ancora più personalizzazione per i temi Material You

Negi ultimi giorni qualcuno è entrato in possesso di una prima build non ufficiale di Android 13 e pian piano ci sta facendo scoprire cosa includerà la nuova generazione del robottino verde di Google. Ora andiamo a vedere le probabili novità per i temi dinamici.

I temi dinamici fanno parte del Material You di Android 12 e consistono nella possibilità di personalizzare automaticamente le tonalità dell'interfaccia di sistema in base allo sfondo impostato. Questa feature l'abbiamo conosciuta come Monet, quando era ancora in fase di sviluppo. Con Android 13 arriveranno diverse personalizzazioni per Monet.